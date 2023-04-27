З'явилося коротке відео, як генерал пересувається зруйнованим містом зі зброєю.

Командувач Сил спеціальних операцій України Віктор Хоренко з'явився з групами спецпризначення у Бахмуті Донецької області.

Як повідомляє прес-служба ССО, бригадний генерал Хоренко поїхав на виїзд зі своїми воїнами. У короткому ролику показали, як це було.

На початку відео воїни ССО знайомлять свого командувача із маршрутом пересувань. Далі видно, як Хоренко з бійцями їдуть полем, а згодом пішки пересуваються міською смугою Бахмута. Генерал Хоренко був зі зброєю, у повному бойовому екіпіруванні.

Відео дня

Хоренко у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН вчора, командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут, де точаться важкі бої. Бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами.

Генерал за підсумками візиту заявив, що ситуація в місті складна, але якість українських воїнів переважає кількість окупантів.

Разом з тим прес-офіцер "Едельвейсів" заявив, що українські війська поки ніхто не виводить з Бахмута. Ба більше, росіянам готують сюрприз.

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