Ці автомобілі купували поранені загарбники за виплати.

Російський окупант скаржиться, що командир полку під час конфлікту розстріляв машини його товаришів по службі.

Відео з місця події опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський. Автор відео показав, скільки транспортних засобів пошкоджено внаслідок "дружнього вогню" командира.

"Командир полку приїхав до нас, побачив, що у нас багато машин, розстріляв машини. Машини купували хлопці 300, легкі 300 (тобто легкі поранені - УНІАН)", - сказав загарбник.

За словами окупанта, пошкоджено автомобілі "Нива" та Nissan Frontier, кілька квадроциклів, куплені за гроші поранених.

"Дружній вогонь" в армії РФ

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

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