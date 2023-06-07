Кулеметники не ідентифікували своїх і відкрили по них вогонь.

Російські кулеметники відкрили "дружній вогонь" та ліквідували інших окупантів, які тікали зі своїх позицій через підтоплення.

Про це повідомляє херсонський паблік "Херсон: війна без фейків". За даними каналу, росіяни знищили до роти своїй же товаришів по службі поблизу Голої Пристані.

"Повинен висловити високу подяку кулеметним розрахункам Росії, що знаходяться в районі Голої Пристані. Хлопці вчора виявили пильність і зробили чудовий вчинок. "Дружнім вогнем" ліквідували інших солдатів Росії, які проводили позапланове переміщення через підтоплення. На корм Херсонським ракам відправлено до роти супротивника", - йдеться у повідомленні.

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До речі, у військовий час рота у російській армії налічує 200-215 осіб.

"Дружній вогонь" в армії РФ

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

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