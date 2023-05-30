Чеченці "затрьохсотили" свого ж товариша по службі. Тепер йому збирають на лікування.
Як повідомив бойовик "Бетмен", підстреленого окупанта звати Степан Аносов. Він служив у підрозділі "Шторм", де займався тиловим забезпеченням.
Одного разу до кабінету Аносова нібито увірвалися двоє військовослужбовців чеченської національності і відкрили вогонь через "претензії до тилової служби". В підлогу окупанти випустили два магазини набоїв. В результаті прострілили Степану ліву ногу, а коли той упав на підлогу, заходилися бити його ногами, зламавши другу ногу і завдали численних ударів.
Діагноз Степана: наскрізне поранення лівої ноги, перелом плеснової кістки на великому пальці та перелом зі зміщенням правої ноги. Втім, "трьохсотому" ніхто не надав фахової медичної допомоги.
"Військовослужбовцеві надали первинну допомогу у шпиталі, наклавши просто бинт. Нормально нічого не гіпсували, сказавши, що зроблять в іншому місці. Після чоловік 8 днів добирався до Подільська на лікування", - йдеться у повідомленні.
Нападників нібито затримано, злочин задокументований Слідкомом РФ. Втім, військова прокуратура хоче "зам'яти" справу, кваліфікувавши її як необережне поводження зі зброєю, завдання легких тілесних ушкоджень (до 3 років позбавлення волі).
"Дружній вогонь" в армії РФ
Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.
Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.