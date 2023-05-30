Тепер підстреленому окупанту збирають допомогу, а рідні заявляють про спроби "замнути" справу.

Чеченці "затрьохсотили" свого ж товариша по службі. Тепер йому збирають на лікування.

Як повідомив бойовик "Бетмен", підстреленого окупанта звати Степан Аносов. Він служив у підрозділі "Шторм", де займався тиловим забезпеченням.

Одного разу до кабінету Аносова нібито увірвалися двоє військовослужбовців чеченської національності і відкрили вогонь через "претензії до тилової служби". В підлогу окупанти випустили два магазини набоїв. В результаті прострілили Степану ліву ногу, а коли той упав на підлогу, заходилися бити його ногами, зламавши другу ногу і завдали численних ударів.

Відео дня

Діагноз Степана: наскрізне поранення лівої ноги, перелом плеснової кістки на великому пальці та перелом зі зміщенням правої ноги. Втім, "трьохсотому" ніхто не надав фахової медичної допомоги.

"Військовослужбовцеві надали первинну допомогу у шпиталі, наклавши просто бинт. Нормально нічого не гіпсували, сказавши, що зроблять в іншому місці. Після чоловік 8 днів добирався до Подільська на лікування", - йдеться у повідомленні.

Нападників нібито затримано, злочин задокументований Слідкомом РФ. Втім, військова прокуратура хоче "зам'яти" справу, кваліфікувавши її як необережне поводження зі зброєю, завдання легких тілесних ушкоджень (до 3 років позбавлення волі).

"Дружній вогонь" в армії РФ

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: