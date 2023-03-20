П'ятеро рятувальників залишаються у російському полоні.

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 68 рятувальників, ще понад 200 отримали поранення.

Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук в ефірі інформаційного телемарафону. "Наразі загинули 68 рятувальників, ще 201 співробітник залишається пораненим", - сказав він, додавши, що рятувальники підпадають під захист Женевської конвенції, оскільки вони беззбройні і не беруть участь у бойових діях.

"Ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми та правила", - розповів він.

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Очільник ДСНС зазначив, що під час проведення евакуаційних заходів у Ірпені та Бучі, які проводилися спільно з поліцією, рятувальників брали у полон, а також у них забирали техніку.

"При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п’ятеро рятувальників перебуває у полоні", - додав Крук.

Загибель рятувальників в Україні

У березні минулого року повідомлялося про обстріл групи запорізьких рятувальників, які приїхали ліквідувати пожежу після російського обстрілу. Загарбники повторно обстріляли село, внаслідок чого загинув старший пожежник 4 Державної пожежно-рятувальної частини Євген Донець, ще п'ятеро постраждали.

Наприкінці лютого цього року Росія атакувала Хмельницький дронами-камікадзе, виникла пожежа. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару. Внаслідок цього загинули двоє пожежників.

Крім того, українські рятувальники займаються розміновуванням територій. Взимку у Херсонській області на російській міні підірвалися троє рятувальників із Житомирщини.

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