Росія вночі атакувала територію України дронами-камікадзе.

У ніч на 27 лютого МВС України втратило двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Разом із колегами рятувальники цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА у Хмельницькій області.

"А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули. Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - написав очільник МВС.

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Одного із загиблих рятувальників звали Владислав Дворак, він був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини у Хмельницькому. Другий загиблий - Сергій Севрук.

Атака дронами на Хмельницьку область 27 лютого 2023

Вранці 27 лютого голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій поінформував, що вночі російські окупанти завдали трьох ударів по місту Хмельницький.

Тоді повідомлялось про одного загиблого та чотирьох поранених. Згодом стало відомо, що загинув ще один рятувальник.

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