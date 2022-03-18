Ще п'ятеро рятувальників отримали поранення і травми.

Російські окупанти обстріляли група запорізьких рятувальників, коли вони їхали на виклик. В результаті загинув старший пожежник четвертої Державної пожежно-рятувальної частини Євген Донець.

Про це повідомляє ДСНС України у Запорізької області.

Зазначається, що 18 березня рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі в селі Наталівка після обстрілів російською армією. Під час боротьби з вогнем окупанти повторно обстріляли населений пункт, через що рятувальники опинилися в смертельній небезпеці.

В результаті обстрілу загинув старший пожежник четвертої Державної пожежно-рятувальної частини Євген Донець. При цьому ще п'ятеро рятувальників отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв УНІАН, представник Запорізької обласної Військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф'єв розповів, що в передмісті Запоріжжя окупанти з "смерчів" обстріляли військовий полігон і завод поруч. В результаті обстрілу спалахнула пожежа на заводі.

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