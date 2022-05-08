Зруйновано більш як 4000 житлових будинків

В Київській області руйнувань зазначали дві третини громад.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Моніторингові групи продовжують роботу з фіксування наслідків бойових дій у деокупованих населених пунктах Київщини. Руйнування зафіксовано у 46-ти з 69-ти громад Київської області (66,7%)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, внаслідок бойових дій в регіоні зруйновано більш як 4000 житлових будинків (приватні та багатоповерхові). Подекуди досі немає водопостачання.

"Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах. Без водопостачання залишаються лише окремі житлові будинки, зокрема, у смт Гостомель, селі Мар’янівка (Поліська громада)", - зазначили в ОВА.

Як писав УНІАН, під час ексгумації тіл в Бучі місцева влада підрахувала, що російські війська вбили кожного п'ятого мешканця, що залишився в окупованому місті.

Загалом на Київщині вже виявили понад 1200 цивільних громадян, яких вбили російські окупанти.

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