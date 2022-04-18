У Бучі та Ворзелі зафіксували особливо тяжкі злочини проти цивільних.

В ході ексгумації тіл в Бучі місцева влада підрахувала, що російські війська вбили кожного п'ятого мешканця, що залишився в окупованому місті.

Про це в ефірі українського телебачення розповів Мер Бучі Анатолій Федорук.

"Ми в Бучі порахували: убитий кожен п'ятий з числа тих, хто залишався в місті під окупантами. І я особисто, як і тисячі моїх співгромадян, відчуваю ненависть до тих, хто катував і вбивав мирних бучанців", – сказав він.

У Бучі та Ворзелі зафіксували особливо тяжкі злочини проти цивільних.

"Особливо тяжкі злочини - це групові зґвалтування і вбивства дітей. Вони також були і в Бучі, і в Ворзелі. Як би не було важко, потрібно говорити про це і російською мовою. Нехай російські матері чують, що зробили в Бучі їхні діти", – додав він.

Трагедія в Бучі

Розгромлені російські війська покинули Бучу наприкінці березня, залишивши після себе десятки розстріляних містян просто на вулицях.

Сотні вбитих громадян були поховані на місцевому кладовищі. Знайдено десятки виритих братських могил.

Є свідчення тортур, зґвалтування, розстрілів, мародерства російськими окупантами.

Українська влада наполягає, що звірства росіян у містах під Києвом є незаперечним доказом здійснення РФ геноциду щодо українців.

Точна кількість убитих наразі невідома, триває розчищення Бучі від мін, ексгумація тіл і т. д.

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