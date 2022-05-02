300 осіб лишаються зниклими безвісти.

На Київщині вже виявили 1202 цивільних громадян, яких вбили російські окупанти.

Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час телемарафону.

"На сьогодні вже 1202 тіла загиблих наших цивільних громадян вже оглянуто слідчими та передано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті. 280 тіл людей станом на зараз залишаються невпізнаними", – зазначив Нєбитов та закликав громадян, які знають про зникнення людей, повідомляти до поліції.

Крім того, станом на 2 травне по області 300 осіб лишаються зниклими безвісти, але кожного дня цифри змінюються.

За його словами, фіксували випадки, коли громадян, що мешкали на Київщині, примусово вивозили до Білорусі.

Станом на 29 квітня було відомо, що окупанти вбили на Київщині близько 900 осіб. При цьому поліціянти знаходять все нові і нові масові поховання.

Як писав УНІАН, у Бородянці Київської області виявили дві братські могили з тілами дев'ятьох мирних українців, убитих російськими окупантами.

В Ірпені після вигнання окупантів з'явилися сотні нових могил і ціле кладовище знищених автомобілів.

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