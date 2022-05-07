Отруйну речовину, знайдену на Київщині, передали на утилізацію.

У місті Буча Київської області окупанти в одному з будинків залишили після себе отруйну речовину - ртуть.

Радіаційний фон колби, в якій знаходилась отрута, був підвищений, тому є припущення, що її привезли з Чорнобильської атомної електростанції, йдеться на сторінці у Facebook "Добровольці Бучі".

За їх даними, речовину вилучили та передали на утилізацію.

"…Місцевий житель Бучі, повернувшись додому, дізнався, що там протягом окупації перебували російські окупанти. Викликавши за оперативною гарячою лінією саперів…, ті знайшли лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Провівши дослідження, виявилось, що це отруйна речовина - ртуть", - зазначається в повідомленні.

Для чого вороги залишили отруту в житлі, поки невідомо.

"…Посудина мала в собі приблизно 400 грамів рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів", - підкреслили у пабліку.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Ворог спочатку атакував військові об'єкти, а потім і цивільні. Під контролем супротивника в Київській області опинилися низку населених пунктів. Окупанти також зайшли на територію Чорнобильської АЕС. Згодом Київщину звільнили.

2 травня очільник поліції регіону Андрій Нєбитов розповів, що вже знайдені понад 1 200 цивільні особи, вбиті окупантами.

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