Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у цьому так званому голосуванні.

У неділю, 10 вересня, російські загарбники планують провести псевдовибори на окупованій території. Підбір "кандидатів" вражає.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у раноковому зведенні, росіяни планують обрати сьогодні "виборів голів та депутатів місцевих рад".

"Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних "керманичів" захоплених територій", - йдеться у повідомленнію.

Також у Генштабі наголосили, що зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участі місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.

"Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська", - додали в ГШ.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, що Росія оголосила проведення з 8 до 10 вересня так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. МЗС України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і запровадження нових санкцій проти РФ через такі заходи.

Повідомляється, що явка на цих "виборах" дуже низька. Через це, за словами речника Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап", українців на окупованих територіях змушують "голосувати" на дому. Ще з 1 вересня мобільні групи росіян ходять по будинках місцевих мешканців.

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