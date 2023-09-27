Світ має вже зараз врахувати кілька важливих висновків, але ще важливішими будуть уроки по закінченні війни.

Війна в Україні дає можливість зробити кілька важливих висновків, які варто врахувати керівникам США та решти країн світу. Наприклад, важливо мати стратегію перемоги замість стратегії стримування. Про це заявив радник з нацбезпеки колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого Стівен Гедлі, повідомляє "Голос Америки".

"Один із уроків звучить так, - якщо ви вирішили брати участь у конфлікті, ви повинні мати стратегію перемоги. Іноді ми в США робимо наступне: ми надаємо достатньо військового потенціалу, щоб не програти, але недостатньо, щоб справді досягти успіху та успішно завершити війну. І я думаю, що це урок, який ми засвоюємо в Україні, і він вимагає від нас прискорити постачання військової допомоги для України", – вважає Гедлі.

Ще одним уроком війни в Україні колишній радник президента США називає важливість військових альянсів і готовність союзників вести боротьбу, як це продемонструвала українська держава.

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"США очолили і змогли справді зібрати чудову коаліцію не лише в Європі, а й у всьому світі для підтримки українців. Тому я вважаю, що, по-перше, це – солідарність. По-друге, це – важливість партнера на місці. Ваша підтримка обмежена, якщо ви дієте ззовні. Якщо країна не бажає боротися за власну свободу і немає лідера, який бажає згуртувати цю країну, як це робить президент Зеленський, ви не зможете потрапити туди, куди вам потрібно та надати необхідну допомогу", - вважає Гедлі.

Зважаючи на спроби Росії встановити морську блокаду України та знищити українську інфраструктуру експорту зерна, Гедлі також вказав на вразливість глобальних шляхів постачання, як ще один висновок з цієї війни.

"Не лише щодо виробництва, але й постачання продовольства, добрив та інших речей. І необхідність диверсифікувати ці шляхи постачання та зробити їх більш захищеними, є одним з уроків", - каже він.

Четвертим уроком Гедлі назвав економічну стабільність воюючої країни як запоруку її спроможності продовжувати боротьбу та відновитися після війни.

"У перший рік цієї війни їхня економіка скоротилася приблизно на 30%. Це величезний удар. Тому ми повинні мати стратегію, щоб допомогти Україні пройти через війну, а потім стратегію, щоб допомогти Україні відновитися після війни. Тому що ви можете виграти війну, але програти мир. А досягнення миру, багато в чому залежатиме від того, що ви можете зробити в економічному плані", – каже Гедлі.

Розглядаючи інші аспекти російсько-української війни, колишній радник президента США заявив, що є "багато уроків щодо стійкості та витримки", які світ має вивчити на прикладі України. Проте головні уроки, які належить засвоїти, будуть вже за підсумками завершення війни.

Уроки та наслідки війни в Україні

Як писав УНІАН, російсько-українська війна здійснила революцію в тактиці ведення бойових дій, привнісши в неї практику широкого використання всіляких безпілотників. Військові аналітики попереджають, що досвід цієї війни матиме фундаментальний вплив на усі майбутні збройні конфлікти.

Також ми розповідали, що в світі роблять висновки з війни в Україні не лише з метою посилення власної оборони, але й для підготовки нападів на сусідів. Наприклад, Китай виніс з війни в Україні важливі уроки для майбутньої сутички за Тайвань.

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