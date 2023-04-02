Війна в Україні, схоже, переконала китайців у здатності захопити Тайвань.

Влада Китаю уважно вивчає хід війни в Україні, роблячи висновки з російських невдач і досягнень. Ці знання можуть стати в нагоді китайській армії в гіпотетичній війні за Тайвань. Про це пише The New York Times.

"У непрямій боротьбі між двома наддержавами на іншому кінці світу Пекін бачить джерело безцінних уроків в царині зброї, військової потужності, розвідки і стримування, які можуть допомогти йому підготуватися до власних потенційних воєн", – йдеться в статті.

В першу чергу китайських військових аналітиків цікавить, які інновації і бойові тактики можуть їм стати в нагоді в можливій сутичці за Тайвань.

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Автори статті вивчили близько 100 китайських дослідницьких робіт і публікацій у ЗМІ, в яких китайці аналізують події в Україні. Зокрема Китай зацікавили випадки застосування російської гіперзвукової зброї для ударів по тилових цілях в Україні.

Також китайці аналізували використання систем супутникового зв'язку Starlink українськими військами для координації своїх дій і обходу російських спроб відключити український зв'язок. Китайські аналітики вважають, що Пекін повинен створити свій аналог Starlink і знайти спосіб заглушити аналогічну систему противника.

Китайцям сподобалося, що Кремль зумів стримати Захід від прямого втручання у війну, почавши розмахувати своєю ядерною дубиною. Китайці вважають, що їм слід розширити свою ядерно-збройову програму.

Головною проблемою російської армії китайські аналітики вважають недоліки в логістиці та системі забезпечення військ. При цьому вони відзначають, що Китай повинен підготуватися до аналогічних викликів, коли мова йде про "майбутні морські переходи, захоплення островів".

Видання зазначає, що вивчення помилок Росії може зміцнити переконаність Китаю в тому, що йому під силу здобути перемогу в можливому конфлікті за Тайвань.

"Офіційний військовий бюджет Китаю в 225 мільярдів доларів майже втричі більший, ніж у Росії, а величезні виробничі і технологічні потужності Китаю означають, що він може виробляти безліч передових безпілотників та іншої зброї, якої не вистачає російським збройним силам", – йдеться в статті.

Ще один висновок, який китайці, схоже, зробили з російсько-української війни - це необхідність зберегти великі сухопутні сили, а не скорочувати їх у міру розвитку авіації і флоту.

"Велика держава повинна підтримувати наземні сили розумного масштабу, інакше вона втратить свою перевагу на полі бою", - написав в цьому році У Дахуей, колишній військовий дослідник, що нині працює в університеті Цінхуа в Пекіні.

Китай готується до великої війни

Наприкінці березня китайський правитель Сі Цзіньпін відкрито заявив, що Китай почав підготовку до війни. Він не став вдаватися в деталі, але очевидною версією є план по захопленню Тайваню.

Ці заяви підтверджуються і конкретними діями. Так, цього року Китай помітно збільшив військовий бюджет, роблячи ставку на розвиток в першу чергу флоту, авіакосмічних і ядерних сил. Саме ці війська потрібні в конфлікті на морі проти США.

Крім того, Сі Цзіньпін почав знищувати "внутрішню демократію" у Компартії. Раніше всі стратегічні рішення китайська верхівка ухвалювала колективно, але зараз Сі перетворюється на одноосібного диктатора.

Аналітики ЦРУ вважають, що Китай хоче бути готовим до війни проти США до 2027 року.

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