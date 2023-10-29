За оцінкою аналітиків, бойовики ПВК навряд відновляться як ефективна військова організація.

Велика кількість екс-бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера", яка втратила силу та вплив після смерті керівників, пішла в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат" Росгвардії.

Як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни, вони приєдналися до різних загонів і діють на кількох невизначених ділянках фронту в Україні.

Відповідну інформацію підтвердив і командувач спецпідрозділами "Ахмат" Апті Алаудінов. За його словами, екс-"вагнерівці" нібито "завжди дуже шанобливо відгукувалися про Ахмат". Таким чином він, ймовірно, намагався заглушити дискусії про можливу напругу між ПВК Вагнера та чеченськими силами після суперечки між їхнім колишнім очільником Євгеном Пригожиним і главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим.

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За даними аналітиків ISW, сили ПВК Вагнера були роздроблені між міноборони Росії та чеченськими підрозділами Росгвардії на різних ділянках фронту. Вони навряд відновляться як ефективна військова організація.

Як зазначається, це пов'язано з нестачею сили, яку "Вагнер" черпав з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Однак не виключається, що в деяких обставинах екс-найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.

Війна в Україні - роль ПВК "Вагнера"

У вересні Міноборони Британії заявило, що екс-найманці ПВК "Вагнер" в індивідуальному порядку почали прибувати в Україну у складі інших частин військ РФ для війни в Україні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що вони як були м'ясом, так і будуть. За його словами, "Вагнер" ліг під Бахмутом. Залишилися лише його недобиті залишки.

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