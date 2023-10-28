Йдеться про підрозділи спецназу "Ахмат".

У спецназ чеченського підрозділу Нацгвардії Росії "Ахмат" масово переходять колишні найманці ПВК "Вагнер".

Вони прибувають в зону бойових дії в Україні. Про це заявив командир "Ахмат" Апти Алаудінов у коментарі пропагандистським ЗМІ РФ.

За його словами, "вагнерівці" і раніше переходили до нього в "Ахмат", але не так масово. Тепер все змінилося.

"Зараз масове поповнення з бійців ПВК "Вагнер". Вони пішли до мене в різні загони. Деякі командири заходять і з ними ж потихеньку заходять їхні колишні бійці", - вказав він.

Алаудінов також заявив, що для чеченського підрозділу бійці ПВК "Вагнер" - давно знайомі "сусіди" по бойових позиціях. "У нас завжди була впевненість, що наші сусіди, вони твердо стоять, ми за цей план ніколи не турбувалися", - вказав він.

Британія заявила, що ПВК "Вагнер" прибувають в Україну

У вересні 2023 року Міноборони Британії заявило, що колишні найманці ПВК "Вагнер" в індивідуальному порядку почали прибувати в Україну. Йшлося про невеликі групи бойовиків, якими комплектують інші частини військ РФ для війни в Україні. При цьому точний статус передислокованого особового складу неясний, підкреслювала британська розвідка.

Раніше інформацію про "повернення вагнерівців" в Україну також публікував Інститут вивчення війни (ISW). Там зазначали, що відповідні дані підтверджують і українські, і російські джерела.

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