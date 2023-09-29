Члени терористичного угруповання концентруються навколо Бахмута Донецької області, так як добре знайомі з цією місцевістю.

Бойовики, раніше пов'язані з ПВК "Вагнер", почали передислокуватися в Україну в індивідуальному порядку і невеликими групами для участі в бойових діях у складі різних російських підрозділів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку. Зазначається, що точний статус передислокованого особового складу неясний.

"Цілком імовірно, що окремі особи були переведені в частини офіційних сил міноборони Росії та інші ПВК", - зазначають у розвідці Британії.

Відзначається, що бойовики ПВК "Вагнер" вийшли з бойових дій в Україні до початку червня 2023 року, перед невдалим заколотом 24 червня і подальшою загибеллю ватажка цієї організації Євгена Пригожина та інших високопоставлених лідерів в авіакатастрофі 23 серпня.

У британській розвідці додають, що сили "вагнерівців" концентруються навколо Бахмута Донецької області.

"Їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою тактикою українців, оскільки минулої зими вони билися на тій же території", - йдеться в повідомленні.

ПВК "Вагнер" на війні проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями CNN повідомило, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися в Бахмут після швидкої зміни командирів. Присутність угруповання частково покликана компенсувати нестачу особового складу з російського боку.

Нагадаємо, що "вагнерівці" вийшли з бойових дій проти України наприкінці весни. Тодішній лідер російського терористичного угруповання Євген Пригожин оголосив про нібито "взяття" Бахмута під повний контроль і передачу міста регулярній російській армії. Потім він вивів бойовиків нібито для відновлення. У червні Пригожин повів своїх бойовиків на Москву, проте менш ніж через добу передумав і зупинив колони в парі годин їзди від російської столиці. Через два місяці після проваленого заколоту Пригожин був ліквідований в авіакатастрофі.

Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, інформацію про повернення "вагнерівців" на фронт підтверджують як українські, так і російські джерела. Тепер бойовики повертаються в Україну, укладаючи контракти з міноборони РФ. У ЗСУ також підтвердили, що найманці "Вагнера" повернулися на східний фронт. Частина з них переукладає контракти з міноборони РФ і повертається з Білорусі. Йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити в бойових діях.

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