У танка росіян відійшла гусениця.

В окупованому Криму російський танк Т-34, який брав участь у виставці 9 травня 2023 року, застряг боком в узбіччі шосе.

Як пише видання "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу музею-заповідника героїчної оборони, інцидент стався під час перевезення бойової машини.

"Під час його транспортування з місця експонування у танка відійшла гусениця, за яку він був закріплений на тралу, через що на повороті машина зійшла з платформи", - йдеться у повідомленні.

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На кадрах видно, що танк не просто виїхав на узбіччя, а застряг між електроопорою і парканом.

Т-34 на параді в Москві 9 травня на тлі дефіциту танків на фронті - головне

9 травня Росія так і не змогла відмовитися від проведення параду на Красній площі в Москві. Цього року він був рекордно коротким - тривав всього 45 хвилин. Площею проїхалися, за підрахунками аналітиків, броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". З танків був представлений тільки Т-34 - і той був з нюансом.

Щоправда, аналітик Олександр Мусієнко зазначив, що наявність або відсутність якоїсь техніки на параді не свідчить про реальний потенціал ВПК Росії. "Це не має ніякого значення, це треба сприймати виключно як спектакль. По параду не можна судити ні про наявність технік, ні про кількість, яка знаходиться в бою, ні про його наявність або потенціал, який можна використовувати", - сказав він.

Ще в березневому звіті CIT йшлося, що з резервної бази на Далекому Сході почали вивозити радянські танки сімейства Т-54/55. Факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 в ході повномасштабного вторгнення фіксувалися ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 було зафіксовано вперше. Тоді ж міністр Олексій Резніков зазначив, що Росія планує знімати з п'єдесталів радянські танки Другої світової для залучення у війні проти України.

За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72б3м. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрати зазнала і російська авіація.

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