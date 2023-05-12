У цього танка відсутній динамічний захист "Контакт-1" з двох причин.

У зоні бойових дій в Україні помітили російський Т-55, обвішаний "подвійним захистом" - пружинами з-під ліжок. Ймовірно, "захист" повинен був уберегти танк від пошкоджень у разі скидання ЗСУ снарядів.

Як відзначити OSINT-дослідник Олександр Коваленко, у цього танка відсутній динамічний захист "Контакт-1" з двох причин.

"Це могло бути зроблено або з практичною метою, адже зайве навантаження на Т-54/55 робить його менш мобільним і більш вразливим, а так само підвищує аварійність вузлів за відсутності реального підвищення виживаності танка. Або... дефіцит динамічного захисту в окупантів", - написав Коваленко.

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Однак сам експерт у другий варіант мало вірить. "Все ж з "Контактом-1" у окупантів не повинно бути проблем... Мабуть, з бездарної модернізації Т-62м змогли зробити висновки. Адже і справді, не може ж у росіян бути все так погано, що навіть не вистачає "Контакту-1"... Правда ж?" - поцікавився Коваленко.

Тим часом терорист Ігор Гіркін іронічно назвав вказаний екземпляр "новим дивом російської військової техніки": "Модернізований пружинними ліжками двома". Швидкість - 26 махів у щільних шарах атмосфери, практично невидимий для радарів і не пробивається ніякими видами артилерійського озброєння періоду до Першої світової війни", - потролив бойовик.

На черзі, додав він різко, - "Т-34-85", показаний на параді на Красній площі.

Т-34 на параді в Москві 9 травня на тлі нестачі танків на фронті - головне

9 травня Росія так і не змогла відмовитися від проведення параду на Красній площі в Москві. Цього року він був рекордно коротким - тривав всього 45 хвилин. Площею проїхалися, за підрахунками аналітиків, броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". З танків був представлений тільки Т-34 - і той був з нюансом.

Ще в березневому звіті CIT йшлося, що з резервної бази на Далекому Сході почали вивозити радянські танки сімейства Т-54/55. Факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 в ході повномасштабного вторгнення фіксувалися ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше. Тоді ж міністр Олексій Резніков зазначив, що Росія планує знімати з п'єдесталів радянські танки Другої світової війни для залучення у війні проти України.

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