Російські ЗРПК погано проявили себе на війні, що підтверджує кількість знищених одиниць.

Російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" ніяк не проявили себе на війні. ЗСУ спалили чимало одиниць цієї техніки. А інформація про збиття снарядів HIMARS за допомогою згаданих ЗРПК ніяк не підтвердилася.

Таку заяву зробив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на одне з питань у прямому ефірі на YouTube. Спочатку він розкрив технічні характеристики "Панцир-С1". ЗРПК володіє двома 30-міліметровими гарматами і ракетним каналом з чотирма напрямними, а його ефективна дальність застосування — 5-7 кілометрів. Машина має легку броню і власну радіолокаційну станцію для автономної роботи.

"Він не показав себе в цій війні ефективно. Ми палимо ці "Панцирі" досить успішно. До речі, в Лівії спалили ці "Панцирі": вони виставляли для захисту своїх позицій, їх усіх спалили. У Сирії вони зазнали великих втрат у цих "Панцир-С1". Вона [машина] виявилася дорога, але не така вже ефективна", — заявив Жданов.

Потім військовий експерт розповів, що російські пропагандисти заявляли про збиття всіх "ракет" HIMARS, коли ЗСУ обстрілювали Антонівський і Каховський мости. Тут малася на увазі якраз робота "Панцирів-С1".

Однак Жданов зазначив важливу деталь: HIMARS стріляють реактивними снарядами, які російський ЗРПК не здатний збити. Він призначений для знищення низьколітаючих малошвидкісних цілей. А боєприпаси до HIMARS на вильоті розганяються до 1000 метрів за секунду.

За словами експерта, ізраїльські системи ППО "Залізний купол" можуть збивати снаряди до РСЗВ, але не зі 100% ймовірністю. А "Панцирі-С1" їм зовсім не рівня.

Випадки знищення "Панцир-С1"

ЗСУ в офіційних зведеннях нерідко звітували про враження скупчення ворожої техніки, серед якої були хвалені російські ЗРПК. Один з таких випадків був зафіксований 30 жовтня, коли разом з "Панциром-С1" спалили багато САУ і гаубиць.

Знищення ЗРПК також відбулося 20 жовтня, коли штурмова авіація ПС ЗСУ завдала 6 ударів по пунктах розгортання "Бук-2М", "Тор" і "Панцир-С1".

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