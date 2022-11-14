США як і раніше прагнуть прискорити поставки законтрактованого озброєння для поповнення американських запасів.

США уклали з Lockheed Martin кілька договорів на понад 500 мільйонів доларів для поповнення запасів керованих реактивних систем залпового вогню HIMARS, які були скорочені через військову допомогу, надану Україні.

Як пише Washington Examiner з посиланням на помічника глави Пентагону Дугласа Буша, ці закупівлі демонструють значний вплив GMLRS на полі бою.

"Ці контракти дозволяють нам поповнювати власні запаси, одночасно надаючи критично важливі можливості нашим союзникам і міжнародним партнерам", - сказав він.

США як і раніше прагнуть пришвидшити поставки законтрактованого озброєння для поповнення американських запасів, додав Буш.

Американська військова допомога Україні

Адміністрація Байдена надала Україні військову допомогу на суму понад 18 мільярдів доларів після вторгнення Росії наприкінці лютого. У п'ятницю США оголосили про свою крайню допомогу на суму приблизно 400 мільйонів доларів.

Озброєння в новому пакеті включає ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.

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