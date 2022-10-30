З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку, обійшлося без втрат та руйнувань.

За добу на південному напрямку ЗСУ вдалося знищити десятки окупантів та десятки одиниць техніки ворога.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. Противник продовжує тримати оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас, наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, танків – як вздовж лінії бойового зіткнення, так і по прилеглих територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.

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З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активізував повітряну розвідку.

"Під приводом проведення підготовки до оборони Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя. Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ "Град"", - зазначають в ОК.

З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку, обійшлося без втрат та руйнувань.

"Протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

"За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С", гаубиці "Д-20" та "Мста-Б", зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1", 1 танк та 7 одиниць авто-бронетехніки. Пошкоджено ще танк та 3 одиниці авто-бронетехніки", - зазначають в ОК.

Корабельне угруповання противника у Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу "Калібр", а також 1 вдк.

Ситуація на півдні України: найважливіші новини контрнаступу ЗСУ

ЗСУ пішли в контрнаступ на різних напрямках наприкінці серпня армія. Зокрема, станом на 21 жовтня у Херсонській області звільнили понад 80 населених пунктів.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), вороги здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію, звинуватити у цьому українську сторону, а потім використати виниклу повінь для прикриття відступу з частини Херсонської області. Супротивники вже почали масову евакуацію.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що з Чорнобаївки вперше з моменту захоплення Херсонської області ворог вивіз всю техніку.

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