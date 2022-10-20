Тим часом наші Мі-24 та Мі-8 атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

Штурмова авіація нанесла шість ударів по пунктам розгортання ворожих ЗРК "Бук-2М", "Тор" та "Панцир".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплесів "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на півдні: що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.