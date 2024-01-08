За словами Давида Шарпа, Кремль зрозумів, що у воєнному сенсі це не матиме великого значення.

Російське керівництво вирішило утриматися від масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України від самого початку зими, і цьому є декілька пояснень. Про це в ефірі Rаdio NV сказав військовий експерт Давид Шарп.

За його словами, по-перше, Кремль зрозумів, що у воєнному сенсі це не матиме великого значення, а не у воєнному сенсі зі знаком "мінус" для Росії простимулює західних союзників на суттєве прискорення надання додаткової допомоги Україні.

"Те, що зараз застрягло, могло б і не застрягти, якби росіяни діяли в такий спосіб. ... Минулого року Росія за це поплатилася. Ті ж, наприклад, системи Patriot, на мій погляд, були поставлені Україні набагато раніше, ніж якби Росія не чіпала енергетичну систему України. А системи Patriot змусили росіян заплатити чималу ціну. Це не тільки збиті "кинджали", а й збиті літаки, і вплив на те, що відбувається на лінії фронту", - вважає експерт.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України - останні новини

2 січня у Києві та області через ракетну атаку відбулися відключення електроенергії. Світло було відсутнє в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці.

Також УНІАН повідомляв, що наприкінці грудня внаслідок потужного удару РФ по Україні сталися відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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