Країна-окупант повинна відчути війну на своїй території, зазначив представник розвідки.

Росіяни не відмовляються від своєї тактики знищення об'єктів української енергетичної інфраструктури, аби занурити в блекаут, в холод, в порожнечу Україну. Втім, українські воїни чудово розуміють плани ворога.

Про це в інтерв'ю "Еспрессо" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Україна відповідатиме на атаки окупантів.

"Тактику ми напевно заздалегідь розкривати не будемо, щоби ворогу не полегшувати роботу. Хай працюють, хай стараються і витрачають більше ресурсів їхнього бюджету. А що стосується гуманізму: Україна веде оборонну війну, на нас напали. Нищаться наші міста, вбивають мирних мешканців. Держава, яка напала, має відчути, що війна відбувається та прийшла і на її територію. І, зрештою, вона вже сьогодні це відчуває. Ми не можемо, на мою думку, на жаль, говорити зараз про симетричні відповіді з різних причин. В тому числі і засоби у нас різні", - сказав Юсов.

Представник ГУР пояснив, що стратегічна авіація - це прерогатива ворога. Але наразі є інші методи та іструменти - "так чи інакше бавовна на Росії квітне і це буде продовжуватись".

Водночас Юсов наголосив, що Україна - цивілізована держава, отже бавовна відбувається в Росії в тих місцях, які мають безпосереднє відношення до геноцидної війни проти України.

"Це принципове питання. В тому числі, на тимчасово окупованих територіях ми спостерігаємо, наприклад, філігранне знищення штабу чорноморського флоту, коли саме військовий об'єкт от був і вже немає. Жоден цивільний не постраждав. Зокрема, цим відрізняється цивілізована країна від варварської Росії", - сказав Юсов.

Війна в Україні - чи буде Росія бити по енергосистемі

Багато експертів вважають, що росіяни знову будуть бити по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити українців без тепла і світла взимку. "Укренерго" готується до найгірших сценаріїв.

У свою чергу спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що швидше за все окупанти спробують вдарити по енергосистемі і паливних базах.

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