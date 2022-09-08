На його думку, у цього є певна мета.

Військовий експерт Костянтин Машовець пояснив, чому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про причетність української армії до вибухів в окупованому Криму тільки зараз.

Свою думку він висловив в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Ви ж розумієте, що якщо противник отримує відомості про те, що сторона, яка протистоїть, володіє певними засобами ураження, то він вживає заходів протидії. Якщо командування Збройних сил України вирішило визнати деяку причетність свою до "бавовни" або" хлопків" на кримських авіабазах, значить командування українське вважає, що противник на даний момент не може цьому нічого протиставити", - пояснив Машовець.

Експерт зазначив, що такі заяви "не робляться просто так", а з певною метою.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Криму прогриміла серія вибухів на військовій авіабазі "Саки" у Новофедорівці.

У Міністерстві оборони України тоді нагадали росіянам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

16 серпня в Криму знову прогриміли вибухи. У російському Міністерстві оборони тоді сказали, що біля Джанкоя сталася диверсія.

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