На підконтрольному РФ півострові горіли склади з боєприпасами, дізналися журналісти.

У захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки, почалася пожежа.

У Новофедорівці горіла злітна смуга і склади з боєприпасами, повідомляє в Telegram "Крым Сегодня. Новости", посилаючись на слова очевидців.

"...Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо, пошкоджені сусідні будинки", - зазначається на каналі.

Місцеві жителі повідомили про велику кількість авто швидкої допомоги, які їхали у бік Новофедорівки з Євпаторії. До місця вибуху відправили санавіацію.

З пляжів у Новофедорівці тікали туристи. Посіпаки окупантів вимагали, щоб люди ховалися в укриттях.

З Новофедорівки масово почали виїжджати туристи, а також місцеві жителі, на виїзді утворилися затори.

Варто зазначити, що вибухи в Криму сталися на авіабазі окупантів, з якої літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Нагадаємо, російські окупанти захопили український Крим навесні 2014 року і перетворили півострів на величезну військову базу. Київ і низка країн Заходу не визнали анексію Криму Росією законною.

Рано вранці 24 лютого поточного року супротивники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема, з території півострова і захопили частину сходу і півдня нашої країни.

Київ давав гідну відсіч противникам і стверджував, що збирається повернути під свій контроль всі захоплені противником землі, в тому числі - Крим.

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