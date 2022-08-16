У російському Міноборони стверджують, що в результаті диверсії в Криму немає людей, які серйозно постраждали.

Міноборони Російської Федерації визнало, що вибухи в захопленому Криму біля Джанкоя сталися в результаті диверсії.

Немає серйозно постраждалих, вживаються заходи для ліквідації наслідків диверсії, повідомляє пропагандистське агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Вранці 16 серпня в результаті диверсії пошкоджено склад військового призначення в районі населеного пункт Джанкой", - повідомили в Міноборони РФ.

За його даними, також пошкоджені електростанція, залізничне полотно і лінії електропередач.

Вибух у Криму сьогодні - що сталося

Під Джанкої рано вранці 16 серпня були вибухи. Спочатку посіпаки окупантів стверджували, що сталася пожежа на електричній підстанції.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.

Нардеп Олексій Гончаренко поділився, що в Криму знищено ворожий склад боєприпасів.

У Міноборони РФ заявляли, що на півострові поблизу травневого було "загоряння" у військовій частині на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів.

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