Серія ракетних ударів припала по авіабазах окупантів.

Розкрито секрет "бавовни" в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму. Авіабази на півострові стали ціллю для серії ракетних ударів.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у спільній статті з першим заступником голови оборонного комітету ради Михайлом Забродським.

Зазначається, що головною особливістю боїв між українською і російською армією є не різниця в чисельності сил і засобів і не масштаби операції проти України, а диспропорція в здібностях. Військові визнали, що неможливо одночасно позбавити противника настільки істотної переваги, але можливо протиставити ворогові здатність діяти подібним чином і на подібну дальність.

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"Мова йде, звичайно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів з відповідною дальністю дії", - йдеться в статті.

Зазначено, що необхідно застосовувати комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-Морських сил ЗС України та інших складових їхньої могутності. Генерали розповіли, що приклад правильності такого підходу – успіх ЗСУ з перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію Криму.

"Йдеться про серію успішних ракетних ударів по Кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки", - пояснюється в статті.

Вибухи в Криму - що відомо

На півострові 9 серпня сталася серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці, з якої літаки противника літали бомбити Херсонську, Миколаївську і Запорізьку області. ЗМІ дізналися, що в результаті вибухів загинула одна людина, а п'ять - постраждали.

У Міноборони Росії стверджували, що на авіабазі в Криму вибухи спровокувала детонація боєприпасів.

Пізніше українська сторона повідомила, що на півострові були знищені дев'ять літаків противника.

16 серпня рано вранці в Криму знову прогриміли вибухи. У Міноборони РФ повідомили, що біля Джанкоя була диверсія, і сталися вибухи на складі військового призначення.

Пізніше полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан розповів, що в захопленому Росією українському Криму в серпні були вибухи на кількох військових аеродромах, були вражені засоби логістики та кілька складів.

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