Самоліквідатор ракети скоріш за все не спрацював з якихось технічних причин.

Ракета українського комплексу С-300 могла потрапити на територію Польщі, якщо була випущена навздогін російській крилатій ракеті, яка летіла в напрямку польського кордону.

Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі пояснив, що це могло статись, якщо випущений у хвіст ракети снарят втратив ціль і продовжив летіти у бік Польщі.

"Це найпростіше і найкоротше пояснення, чому наша ракета могла опинитися на території Польщі", - зазначив він.

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За словами експерта, внаслідок втрати цілі у ракети ППО повинен був спрацювати самоліквідатор, але з якихось технічних причин цього не сталося.

Падіння ракети в Польщі: що відомо

15 листопада 2022 року в Польщі впала ракета російського виробництва, через що загинули люди. Це сталось під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні.

Пізніше стало відомо, що це могла бути ракета, випущена українською ППО під час відбиття російської атаки. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що навіть якщо це правда, провини України в цьому немає, оскільки вона захищалася від удару з боку агресора.

Українська сторона попросила допустити своїх фахівців на місце трагедії для участі в розслідуванні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна очікує на інформацію від партнерів, на підставі якої був зроблений висновок про те, що це саме ракети української ППО.

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