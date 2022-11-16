Генсек НАТО заявив, що попередні дані вказують на те, що інцидент стався через використання українських ППО проти російських ракетних атак 15 листопада.

За попереднім аналізом, 15 листопада у Польщі, ймовірно, впала ракета української ППО, яка відбивалася від ракетного удару Росії. Але провини України в цьому немає.

Як заявив 16 листопада на прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг, розслідування падіння ракети в Польщі триває і треба дочекатися остаточних результатів.

"Вчорашній вибух у Польщі стався, коли РФ запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває і ми повинні дочекатися завершення. Але ми не маємо жодних ознак того, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО. І у нас немає даних про те, що Росія планує наступальні військові дії проти союзників НАТО. Це демонструє, що є небезпека, пов'язана з війною в Україні. Але це не змінило нашу фундаментальну оцінку щодо загрози для союзників НАТО", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО заявив, що попередні дані вказують на те, що інцидент стався через використання українських ППО проти російських ракетних атак 15 листопада.

"Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав він.

Він підкреслив, що НАТО продовжить підтримувати Україну і її право на самооборону, а Росія повинна припинити безглузду війну. За його словами, після падіння ракети в Польщі головним пріоритетом НАТО залишається надання Україні систем протиповітряної оборони.

"НАТО і союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене в Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш пріоритет зараз, один з топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Також він додав, що інцидент підкреслює важливість моніторингу та пильності на місцях, і в НАТО ухвалили рішення про довготривалу адаптацію стримування й оборони Альянсу. За словами Столтенберга, після інциденту в Польщі на східному фланзі НАТО будуть розгорнуті додаткові системи ППО.

Ракета влучила в Польщу: що відомо

Як писав УНІАН, у вівторок, 15 листопада, після масованого удару РФ по Україні, дві ракети впали на територію Польщі - у Переводові, що за 8 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини. Це сталося під час масованої ракетної атаки Росії по території України, під час якої було використано близько 100 ракет.

У МЗС Польщі заявляли, що йдеться про ракету російського виробництва. Президент Дуда пізніше поінформував, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що впала в Польщі ракета була випущена з Росії. Водночас офіційні особи США в коментарях журналістам озвучували оцінку, згідно з якою впали в Польщі ракети були випущені українськими військами по російській ракеті.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками Дуда заявив, що немає ніяких ознак того, що вчорашня ракетна атака була навмисним нападом.

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