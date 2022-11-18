Українські експерти також будуть допущені до місця інциденту.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Переводів стануть відомі вже за кілька днів.

Як повідомляє CNN, Ясіна зазначив, що Польща просувається вперед у розслідуванні трагічного інциденту. Влада країни очікує отримати результати в найближчі кілька днів.

За словами представника польського МЗС, українські експерти також будуть допущені до місця інциденту. Проте він додав, що спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".

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Падіння ракети в Польщі: що відомо

15 листопада 2022 року в Польщі впала ракета російського виробництва. Внаслідок інциденту загинули люди. Повідомляється, що це сталося під час масованого ракетного удару Росії по Україні.

Пізніше зʼявилася інформація про те, що це могла бути ракета, випущена українською ППО під час відбиття російської атаки. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що навіть якщо ця інформація підтвердиться, провини України в цьому немає, оскільки вона захищалася від удару з боку РФ.

Відповідальність за удар на Росію поклали і в Канаді.

При цьому українська сторона попросила допустити своїх фахівців на місце трагедії для участі в розслідуванні. Секретар РНБО Олексій Данілов також зазначив, що Україна очікує на інформацію від партнерів, на підставі якої був зроблений висновок про те, що ракети, які впали в Польщі, це саме ракети української ППО.

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