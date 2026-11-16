'Цікава історія': експерт прокоментував ідею виходу з Донбасу в обмін на вступ в НАТО

Справжньою гарантією безпеки для України стало би розміщення авіації НАТО в Україні для збиття російських дронів і ракет.

Розмови про членство в Організації Північноатлантичного договору не мають виглядати як красивий папірець без реальних гарантій безпеки. Про це військовий експерт Павло Нарожний, засновник БО "Реактивна пошта", сказав в етері на Радіо NV.

Зокрема, він прокоментував пропозицію від США щодо можливості вступу України до НАТО в обмін на вихід ЗСУ з Донеччини на тлі того, що ініціатор війни Володимир Путін вимагає від Альянсу припинити розширення і щоб країни, які вступили до блоку після 1997 року, вийшли з нього.

Експерт вважає, що виникла "цікава історія", що Україні щось взагалі пропонують, бо зазвичай на усіх перемовинах йшлося про те, що Україна має чимось поступитись і, натоміть, за це отримати майже нічого. Водночас, раніше мова йшла, що Росія нічим не мала поступитися.

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"Тобто, ми повинні були якимсь чином уговорити агресора і зробити йому солодко і гарно… Росія панічно боїться НАТО біля своїх кордонів, вони зараз на перемовинах тиснуть, аби Фінляндія відмовилась від членства, щоб НАТО відкотилось до стану 1997 року. А тепер виникло питання членства в НАТО України, тобто, що НАТО буде бік боком Росії. При цьому, Зеленський окремо підкреслив, що це не буде означати визнання Донбасу російським", - відзначив Нарожний.

Водночас, експерт гіпотетично уявив, якщо Україна стала членом НАТО, то яка від цього буде користь для нашої держави за сучасних обставин. Для пошуку відповіді він запропонував звернути увагу на Румунію за умови, коли в її територіальних водах російські дрони знищують нафтові танкери.

"Що робить НАТО? Альянс збирається до консультацій і домовляється про те, що міністри оборони Румунії і Болгарії будуть частіше зідзвонюватися, і їм треба виділити більше 50 млн євро на покращення комунікацій, і це буде виділятися протягом одного року", - заявив Нарожний.

Він припустив, що у випадку України, якщо вона буде членом Альянсу, а Росія умовно завдасть удар по одному з міст, результатом членства буде та, що український міністр буде дзвонити іншому міністру якоїсь країни і доповідати про ситуацію.

"Тобто, я якогось величезного бенефіту (користі) від інших якихось безпекових гарантій, від того, що нам будуть передані якісь далекобійні ракети, у нас буде розміщена авіація НАТО, яка буде підійматися на кожну ракету, яка летить з Росії – саме членство в НАТО, це дуже гарний папірець, але толку від нього може бути не так багато, як би ми собі уявляли", - вважає Нарожний.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія наполягає не лише на відмові Києва від членства в НАТО, а й на позбавленні України можливості брати участь у політиці колективної безпеки та оборони Європейського Союзу, навіть якщо країна стане членом блоку.

На тлі цієх вимоги президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів американська сторона вперше порушила питання можливого обміну: вступ України до НАТО в обмін на виведення українських військ із частини Донбасу.

Як відомо, Зеленський відстоює позицію, що Україні потрібні конкретні умови майбутніх домовленостей, а не загальні формулювання про гарантії, подібні до НАТО. Водночас, на його переконання, членство України в НАТО стало б гарантією захисту від повторної російської агресії, адже Путін навряд чи наважиться воювати проти всіх країн Альянсу.

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