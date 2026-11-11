Зеленський пояснив, чого насправді домагається Путін під виглядом гарантій безпеки

Як вважає президент України, російський диктатор хоче продовжувати втручатися у справи інших країн і вести війни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому насправді ініціатор війни Володимир Путін прагне переглянути архітектуру безпеки у Європі і отримати "гарантії безпеки". Про це глава держави сказав під час виступу у парламенті Данії.

"У ці дні, останні дні, на багатьох рівнях ми знову продовжуємо чути, що Росія нібито потребує гарантій безпеки. Хоча на Росію ніхто не нападав впродовж багатьох десятиліть. І від часу Другої світової війни, Москва не пройшла навіть одного десятиліття, не почавши війни чи застосувавши військову силу проти іншої країни. Тому, коли зараз росіяни говорять про безпекову архітектуру для себе або про безпекові гарантії для Росії, вони навряд чи говорять про справжню безпеку та мир", - наголосив Зеленський.

Водночас, на його переконання, насправді росіяни говорять про те, аби вільно втручатися у справи інших країн і застосовувати силу тоді, коли їм заманеться.

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Також, як додав Зеленський, росіяни прагнуть зробити так, аби "ніхто не міг підтримувати свободу в середині Росії, бо Путін хоче назавжди втримати свою особисту владу і передати наступному поколінню свої імперіалістичні і, багато в чому, просто фашистські погляди".

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готується масштабна угода з Росією, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

Своєю чергою його спеціальний представник і зять Джаред Кушнер пропонує перебудувати систему безпеки Європи ще до кінця війни в Україні. Він хоче, аби Європа і Росія почали обговорювати післявоєнну архітектуру безпеки на європейському континенті у форматі Ради НАТО-Росія.

Також Трамп припустив, що кордони України можуть змінитися в рамках мирної угоди. Вочевидь, він мав на увазі кордони України і окуповані Росією українські території.

На думку різних колишніх і нинішніх чиновників, а також експертів, обговорення про післявоєнну архітектуру безпеки в Європі за умов, коли війна Росії проти України ще не припинена, є стратегічним подарунком Путіну.

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