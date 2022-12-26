За його словами, окупанти вже так давно б'ються за місто, що вже складно зрозуміти, що вони хочуть.

Бахмут у Донецькій області для російських окупантів є не тільки військовою ціллю, а й має символічне та політичне значення для Росії.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський в інтерв'ю "РБК-Україна" прогнозує, що інтервенти можуть або продовжити відчайдушно прориватися у місто, або ж зупинитися, коли зрозуміють недоцільність таких дій.

Експерт оцінює шанси росіян щодо захоплення фортеці Бахмут як 50 на 50. На думку Грабського, окупанти вже так давно б'ються за місто, що вже складно зрозуміти їхні бажання і цілі.

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"Моя думка: з огляду на те, що Бахмут не є видатним військовим пунктом, він є більше політичним, тут може спрацювати таке поняття як людський фактор. Тобто в певний момент росіяни можуть зупинитися у зв'язку з недоцільністю просування далі. Або навпаки: вони можуть відчайдушно рватися вперед, щоби прорватися. Це все впирається в людський фактор", - пояснив експерт.

За словами Грабського, наразі є ймовірність того, що Бахмут потрібен росіянам, аби вийти в район Часового Яру з водогоном. Це необхідно, щоб відновити водопостачання в Донецьк.

"Технічно Бахмут для них важливий з огляду на те, що він прикриває два напрямки - на Слов'янськ і на Костянтинівку. І взявши Бахмут, вони можуть просуватися далі, на захід", - підсумував експерт.

Ситуація під Бахмутом

Збройні сили України героїчно утримують оборону Бахмута вже кілька місяців. Місто стало практично фортецею, яка стримує ворога.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що швидкість просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася в останні дні, хоча міркувати, чи досяг кульмінації наступ, поки рано.

Водночас Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що поки рано говорити про те, що російські війська на Бахмутському напрямку видихнулися.

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