21 грудня ЗСУ повністю витіснили російські війська зі східної околиці Бахмута.

Темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилося останніми днями, хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано.

Як пише Інститут вивчення війни, уповільнення просування підтверджують самі рашистські "воєнкори" - ЗСУ вдалося відтіснити "вагнерівців" на позиції, які ті займали кілька днів тому. Це узгоджується і з інформацією з українських соцмереж, що 21 грудня ЗСУ повністю витіснили російські війська зі східної околиці Бахмута.

ISW також підрахував, що в листопаді і грудні російські війська здійснили трохи менше загальних наступів в районі Бахмута у порівнянні з жовтнем.

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"Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темп своїх наступальних операцій в районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу", - йдеться у звіті.

Серед головних проблем у росіян експерти називають брак боєприпасів і великі втрати "вагнерівців" протягом останніх тижнів.

"Нестача особового складу і боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй в найближчій перспективі зберегти нинішній високий темп наступальних операцій в районі Бахмута", - вважають аналітики.

Війна в Україні – актуальне

Уже кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми російської армії околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. За словами військових, до Бахмута ворог стягує все, що є боєздатним.

Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "вагнерівцями".

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Окремо аналітики зауважили, що українські війська, імовірно, підійшли на один населений пункт ближче до Сватового. Окупаційна адміністрація уже втекла з міста, стверджує глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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