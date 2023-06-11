На відміну від осіннього контрнаступу зараз ворог повністю готовий до нього.

У Запорізькій області українська армія намагається провести надзвичайно складну тактичну операцію, тому значні втрати на початковому етапі контрнаступу неминучі. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що перед ЗСУ стоїть вкрай непросте завдання – провести лобову атаку на підготовлені оборонні позиції за відсутності переваги в повітрі.

"Не дивно, що українські сили зазнають втрат у початкових атаках на одні з найбільш підготовлених російських сил в Україні", – підкреслюють в ISW.

Експерти попереджають, що не можна робити далекосяжні висновки про результативність контрнаступу, грунтуючись на результатах перших атак.

"Початкові атаки — і особливо вибрані кадри [з підбитою українською технікою], які російські джерела навмисно поширюють і висвітлюють, – не є репрезентативними для всіх українських операцій", - повідомляє ISW.

Спостерігачі попереджають, що на українську армію дійсно чекає важкий бій, але Генштаб ЗСУ ще не задіяв у наступі переважну більшість своїх резервів. Також слід мати на увазі, що російська оборона не є однаково міцною на всіх ділянках лінії фронту.

Український наступ на півдні - останні новини

За даними ISW, українська армія має локальне просування в районі Оріхова. На це вказують свіжі відеозаписи, які вже встигли геолокувати. Тим часом російська пропаганда продовжує стверджувати, що окупанти успішно відбивають всі атаки ЗСУ.

Британський аналітик Шон Белл вважає, що в рамках контрнаступу український Генштаб переслідує кілька основних цілей. Причому крім чисто військових завдань перед українською армією стоїть і умовно політичне завдання: не провалити сам наступ. В іншому випадку стратегічна ситуація може обернутися на користь Росії.

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