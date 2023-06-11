Зараз українська армія наступає відразу на чотирьох ділянках – в різних частинах лінії фронту.

Українська армія домоглася тактичних успіхів у Запорізькій області, де здійснюється початковий етап українського контрнаступу. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з даними спостерігачів, 10 червня українські сили вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ проявляли активність в Луганській області в районі Білогорівки; під Бахмутом українські війська просунулися на 1400 м (згідно із заявою спікера ЗСУ Череватого); на кордоні Донецької та Запорізької областей (район Великої Новосілки); в районі Оріхова на Запоріжжі.

"Геолоковані кадри, опубліковані 10 червня, додатково вказують на те, що українські сили в західній частині Запорізької області домоглися локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова",-повідомляє ISW.

Спостерігачі зазначають, що на тлі підтверджених українських успіхів російські "воєнкори" продовжують стверджувати, що російські сили в цьому районі успішно захищаються від спроб українського наступу.

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Як пояснив військовий експерт Сергій Кузан, наразі українські військові проводять зондування російської оборони перед початком контрнаступу. Контрнаступ буде вважатися успішним, якщо вдасться вийти до Азовського моря.

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін підтвердив успіхи 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом. За його словами, українські сили зараз закріплюються на відбитих у окупантів позиціях, але противник досі має велику перевагу за кількістю особового складу, боєприпасів та авіації.

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