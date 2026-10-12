Україна не била по енергетиці РФ, поки Москва атакувала українські об’єкти, - Зеленський

На його думку, це була відповідь Путіна президенту США.

Минулої ночі Україна не атакувала жодних енергетичних об’єктів на території Росії. Про це в інтерв’ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський, який також підкреслив, що Україна ніколи не повідомляє, що робитиме далі в межах своїх операцій.

"Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах", - підкреслив глава держави.

На думку Зеленського, "це була відповідь Путіна президенту Трампу", і "сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я".

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"Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію", - наголосив президент.

"Енергетичне перемир’я" між Україною та РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією. Він зазначив, що обидві сторони погодилися на це, та попросив не порушувати перемир'я.

Водночас Зеленський заявив, що росіяни завдали цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові одразу після публікації Трампа про домовленість щодо енергетичного перемирʼя.

Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, підкреслив, що Київ повністю втратив власні генерувальні потужності через удари балістичними ракетами, і наразі електроенергію не виробляє.

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