Повідомляється, що уражено підстанцію "Володимирська", яка є однією з найпотужніших у РФ.

Вночі безпілотники атакували об'єкти російської енергетичної інфраструктури в Володимирській області та у місті Орел.

Зокрема, губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира.

Примітно, що підстанція "Володимирська" є однією з найпотужніших у РФ та має велике стратегічне та технічне значення для енергосистеми.

Крім того, вибухи пролунали у районі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) міста Орел. РосЗМІ повідомили про серію потужних вибухів, імовірно в районі місцевої ТЕЦ.

Губернатор Орловської області заявив, що "сили ППО знищили ворожі БПЛА, а уламки пошкодили кілька приватних будинків".

Недалеко від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш". Цей завод випускає техніку для обслуговування та евакуації військових машин.

Удари по території РФ

Вчора вночі дрони атакували кілька російських регіонів. Тоді повідомлялося про пожежі на кількох підприємствах. Серед атакованих об'єктів був нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.

Також вибухи прогриміли у місті Кстово Нижньогородської області РФ, внаслідок чого загорілася промзона в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і нафтохімічного заводу.

