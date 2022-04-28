Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна Росії проти України скоро завершиться. Таку заяву він зробив, коментуючи переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша з президентами України та РФ.
Про це повідомляє haberglobal.com.
"Ми сподіваємося, що мир близько. Після своїх зустрічей в Україні та Росії пан (генсек ООН - УНИАН) Гутерріш подзвонив мені і повідомив, що переговори пройшли позитивно", - зазначив Ердоган.
Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перед візитом до Москви провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Головною темою зустрічі стала війна в Україні.
26 квітня Гуттеріш провів зустріч з Путіним у Москві. По завершенню він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".
У середу, 27 квітня, в Кремлі дану інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.
27 квітня Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.