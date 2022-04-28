На його думку, переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша мають позитивно вплинути на вирішення конфлікту.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що війна Росії проти України скоро завершиться. Таку заяву він зробив, коментуючи переговори генсека ООН Антоніу Гутерріша з президентами України та РФ.

Про це повідомляє haberglobal.com.

"Ми сподіваємося, що мир близько. Після своїх зустрічей в Україні та Росії пан (генсек ООН - УНИАН) Гутерріш подзвонив мені і повідомив, що переговори пройшли позитивно", - зазначив Ердоган.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перед візитом до Москви провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Головною темою зустрічі стала війна в Україні.

26 квітня Гуттеріш провів зустріч з Путіним у Москві. По завершенню він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

У середу, 27 квітня, в Кремлі дану інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

27 квітня Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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