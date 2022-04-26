Президент країни-агресора нібито дав принципову згоду.

Офіс Генерального секретаря ООН за підсумками його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив про згоду Росії провести евакуацію з "Азовсталі".

Про це в заяві повідомив Стефан Дюжаррік, прес-секретар Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.

Повідомляється, що під час зустрічі тет-а-тет, що відбулася в Москві 26 квітня, президент РФ Володимир Путін і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку з ситуацією в Маріуполі.

"Президент дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів з заводу "Азовсталь" в Маріуполі", - йдеться в заяві.

Подальші обговорення будуть проведені з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань і Міністерством оборони Росії.

Зазначимо, що російські ЗМІ за підсумками переговорів з посиланням на МЗС РФ повідомляють про готовність Росії "розглянути ініціативи ООН щодо полегшення страждань цивільного населення на Україн". І тільки в разі, "якщо вони будуть справді сприятимуть цьому".

Крім того, сповіщають, під час зустрічі Путін збрехав Гуттерішу, заявивши, що гуманітарні коридори працюють, а на "Азовсталі" немає цивільних осіб - тільки "терористи".

Після візиту у РФ Гутерріш відправиться до Києва.

Як писав УНІАН, після евакуації з "Азовсталі", що вкотре зірвалася через дії російських окупантів, Україна звернулася до ООН з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з території заводу. Віце-прем'єрка Ірина Верещук увечері 25 квітня акцентувала, що очікуються результати переговорів генсека ООН Гуттеріша з російською стороною.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, у тому числі жінки, діти.

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