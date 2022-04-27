Гуттеріш обговорить з Зеленським безпечну евакуацію цивільних з зони бойових дій.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш прибув до Києва з Москви на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми продовжуємо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги про забезпечення евакуації цивільних з зон конфлікту. Чим швидше закінчиться війна – тим краще для України, Росії і світу", - написав Гуттеріш.

Напередодні, 26 квітня, Гуттеріш відвідав Путіну у Москві. Зустріч пройшла вже за звичним для російського диктатора "довгим столом".

По завершенню розмови генсек ООН переконував, що Москва нібито погодилась на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

У середу, 27 квітня, в Кремлі це заперечили. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

На зустрічі Гуттеріша і Путіна ці домовленості не були досягнуті.

Своєю чергою, глава держави Володимир Зеленський вважав хибною послідовність візитів генсека Об’єднаних націй спершу до Росії, а потім до України. Про це він розповідав під час прес-конференції міжнародній пресі у київському метро.

"Я вважаю помилковим спочатку їхати до Росії, а потім до України. Це просто неправильно. А з чим він (генсек ООН) повернеться: передати нам сигнали від Росії? Необхідно додати логіку до цієї черговості. А логіка дуже проста. Якщо ти хочеш закінчити війну, ти маєш точно знати, що відбувається. Приїхати. Подивитися. А що там він побачить? Трупів на Кутузовському проспекті немає", - висловився Зеленський 23 квітня.

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