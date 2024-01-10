Схвалено пакет довгостроковової військової допомоги України на суму 200 мільйонів євро.

Литва робити все для того, щоб Україна перемогла Росію. Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа на спільній прес- конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він впевнений, що Україна "може перемогти і переможе". При цьому повідомив, що на Раді національної оборони Литви схвалено пакет довгострокової військової допомоги України на суму 200 мільйонів євро.

"У січні ми знову направимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому бронетранспортери М577. Будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості", - наголосив він.

Науседа зазначив, що сьогодні підписано угоди між оборонними промисловостями двох країн.

"Ми також повинні забезпечити безперервність довгострокової підтримки з боку союзників і партнерів, щоб допомогти Україні. Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, а це боротьба всієї Європи і демократичного світу і свободу", – підкреслив президент Литви.

Він зазначив, що Литва підтримує Україну на шляху вступу до НАТО та ЄС. При цьому підкреслив, що зараз вже питання не в тому чи Україна стане членом НАТО, а в тому коли це відбудеться. Литва буде підтримувати членство Україн в Альянсі.

Візит Зеленського до Литви - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом у Литві.

Також президент зазначив, що відвідає Естонію та Латвію. Він зазначав, що обговорюватимуться питання безпеки, інтеграція до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів, подальшу координацію європейської підтримки.

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