Естонія готується передати боєприпаси і зимове спорядження для військових.

Естонія планує оголосити про передачу нового пакету військової допомоги для України, до якого, зокрема, повинні увійти боєприпаси і зимове спорядження.

Про це повідомляє прем'єр Естонії Кая Каллас.

"Мій заклик чіткий – Україна має ініціативу на полі бою, і ми всі повинні зробити більше для того, щоб вона звільнила більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня ухвалить рішення про новий військовий пакет допомоги", – заявила Каллас.

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За словами прем'єра, Україні нададуть боєприпаси, зимове і особисте спорядження для військових.

Військова допомога Україні: роль Естонії

Як повідомляв УНІАН, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі незаконно перетнути кордон навесні цього року.

Крім того, протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав світу, якщо брати співвідношення бюджету країни і обсяг виділеної допомоги.

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