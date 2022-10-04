Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі незаконно перетнути кордон весною цього року.
Про це повідомило посольство Естонії в Україні.
"Памʼятаєте естонсько-російського громадянина із подвійним громадянством, який намагався провезти безпілотники для російської армії? Окрім його арешту, поліція безпеки Естонії вилучила безпілотники, які той купив, і передала їх українській армії", - зазначили у посольстві.
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Нагадаємо, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед всіх у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.
Антиросійська позиція Естонії: головне
- Естонія не надаватиме притулок громадянам Росії, які прагнуть виїхати за кордон у зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією.
- Естонія пообіцяла Україні передати летальну зброю.
- Естонія виступає за те, щоб восьмий пакет санкцій проти Росії був максимально жорстким.
- Естонія розірвала митну угоду з Росією, а також припинила пускати до себе в країну росіян з шенгенськими візами.