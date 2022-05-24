Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначає, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Замість тисячі обіцянок: за три місяці Естонія передала Україні 1/3 військового бюджету - більше за всіх у світі. Це ще раз доводить: можна бути маленькою країною, але мати велике серце, а можна бути другою за розміром, але не мати його зовсім", - наголосив Подоляк.
Він додав, що перемога України буде перемогою й естонського народу.
Раніше прем'єр Естонії закликала західних лідерів перестати дзвонити Путіну.