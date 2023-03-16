У міноборони Естонії наголосили на важливості невеликих і спеціалізованих пакетів допомоги.

Уряд Естонії схвалив пропозицію міноборони надати Україні черговий пакет військової допомоги, в який буде включено снайперську зброю і спорядження для спецпідрозділів.

За результатами "Рамштайн-10" естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Євросоюзом одного мільйона артилерійських снарядів, повідомила телерадіокомпанія ERR.

При цьому він додав, що потрібно також продовжувати виділяти дрібніші і цілеспрямовані пакети допомоги. Певкур зазначив, що у зв'язку з цим й випливає рішення надіслати Києву пакет допомоги спеціально для оснащення спецпідрозділів і снайперів. В нього увійдуть напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спецспорядження, патрульні катери та тепловізори.

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Супутньо буде передано також медичне обладнання.

Загальна вартість цього пакету допомоги складає 494 тис. євро.

Допомога Естонії Україні

Естонія надає Україні безпрецедентну підтримку. З початку війни і до сьогоднішнього дня ця країна надала Україні допомоги майже на 400 млн євро, або понад 1% ВВП.

Так, 19 січня уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 млн євро. Цей пакет став найбільшим переданим країною за час повномасштабної війни.

А 23 січня стало відомо, що Естонія вирішила віддати Україні всі свої 155-мм гаубиці.

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