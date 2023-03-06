Перед виборами Кая Каллас обіцяла зберегти проєвропейський курс балтійської держави.

За підсумками парламентських виборів у Естонії, які відбулися 5 березня, перемогла Партія реформ прем'єр-міністерки Каї Каллас. Партія реформ отримала 37 мандатів. Зазначається, що це 31,2% голосів, що втричі більше, ніж у попередньому складі рійгікогу.

"Я хочу подякувати всім виборцям. Я дякую вам за цю довіру, я дякую вам за те, що ми вже два роки можемо керувати урядом, і я дуже дякую вам за ті голоси, які ви віддали", - сказала Каллас для ERR.

Консервативна народна партія Естонії (EKRE) отримала 16,1% голосів, або ж 17 мандатів у рійгікогу. Це на два мандати менше, ніж у попередньому складі.

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Перед виборами Каллас обіцяла зберегти проєвропейський курс балтійської держави. Також вона міцно підтримує Київ і гарантує, що Таллінн буде стояти з українцями до кінця у війні проти РФ.

"Нам треба інвестувати в нашу безпеку, наш агресивний сусід не зник і не зникне, тому ми повинні з цим працювати", - підкреслила Каллас.

Естонія - союзник України

19 січня уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро. Також Естонія вирішила віддати Україні всі свої 155-мм гаубиці.

Естонія чинить санкційний тиск на РФ, зокрема планує перекрити російське судноплавство у Фінській затоці. Таллінн також виступає за зниження граничної ціни на російську нафту.

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