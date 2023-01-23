В Естонії вирішили створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння, зазначив посол.

Естонія вирішила віддати Україні всі свої 155-мм гаубиці.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

У посольстві Естонії нагадали, що уряд цієї країни ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. Згідно з повідомленням, він включає: десятки гаубиць калібру 155-мм FH-70 та 122-мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155-мм; сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Відео дня

Зазначається також, що Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройних сил України.

Війна в Україні: допомога Естонії

Як повідомляв УНІАН, 19 січня уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура передати Україні пакет військової допомоги, який містить далекобійне і протитанкове озброєння, а також снаряди на загальну суму 113 мільйонів євро.

У Кабінеті міністрів Естонії зазначили, що з урахуванням нового пакету загальний обсяг естонської допомоги Україні збільшився до 370 мільйонів євро, тобто трохи більше ніж 1% ВВП цієї країни.

21 січня Естонія разом з Литвою та Латвією закликали Німеччину надати Україні основні бойові танки Leopard-2.

Вас також можуть зацікавити новини: